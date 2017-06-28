Принципы выплаты отпускных разъяснила псковичам инспекция труда

22:27, 28 июня 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: в статье 114 Трудового кодекса РФ сказано, что каждый работник, который официально трудоустроен, имеет право на отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Как сообщили Псковскому агентству информации в инспекции, отпуск должен быть оплачен работодателем, исходя из среднего заработка за последний рабочий год. Каждый рабочий год начинается с даты, когда сотрудник заключил с работодателем трудовой договор.

При расчёте годового заработка работника учитываются все «трудовые» выплаты. Это заработная плата; официальные премии, которые прописаны в трудовом договоре; различные компенсации и выплаты.

Не учитываются материальная помощь; компенсация за обед и проезд; выплаты по больничному листу; выплаты в период отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

В инспекции отметили, что вопрос учёта премии при расчете отпускных особенно волнует тех работников, у которых основной заработок состоит из премий и поощрений. Премии, которые выплачиваются в фиксированном размере, будут учитываться при расчете отпускных работнику согласно отработанному периоду.

Что касается возможности получения в день выдачи отпускных заработной платы или аванса за фактически отработанное перед отпуском время, то выплата отпускных вместе с зарплатой не запрещена. Но работник не может требовать от работодателя выплаты зарплаты в один день с отпускными, которые должны быть получены за 3 календарных дня до отпуска, а заработная плата - в установленные дни 2 раза в месяц. Дни выплат могут не совпадать, а отпускные можно выплатить и раньше, пояснили в инспекции. То есть, если отпуск начинается в понедельник, то отпускные должны быть выплачены не позднее пятницы.

Сумма отпускных у каждого сотрудника разная. Работники с одинаковой зарплатой могут получить разные суммы. Это зависит от количества фактически отработанных дней в данном рабочем году. Не учитываются дни, когда работник получал средний заработок; дни болезни; дни отпуска за свой счёт.