Яндекс.Такси: Мы не сотрудничаем с водителями напрямую

17:07, 28 июня 2017, ПАИ

«Яндекс.Такси не сотрудничает с водителями напрямую, а работает с таксопарками и диспетчерскими». Такой комментарий дала пресс-служба сервиса вскоре после заявления председателя объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области Владислава Нестерова о том, что «любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом».

«Вместе с партнерами мы выступаем за развитие отрасли и видим, как качественно она меняется. И речь идет не только о комфортности машин и скорости подачи автомобиля – в первую очередь растет уровень безопасности поездок на Яндекс.Такси», - заверили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, в пресс-службе Яндекс.Такси рассказали, что партнеры сервиса контролируют качество оказываемых услуг, а вскоре компания откроет в Пскове консультационный центр, где водители могут прослушать курс о работе сервиса и узнать об ожидания пассажиров. Такие специализированные центры, по словам представителей сервиса, работают в крупных городах.

«Любой водитель таксопарка-партнёра может посетить занятие и написать по его итогам тест. Если человек успешно справится с заданиями, его рейтинг в системе повысится — а это даёт преимущество при распределении заказов», - добавили в пресс-службе Яндекс.Такси.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис Яндекс.Такси. В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. Яндекс.Такси сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.