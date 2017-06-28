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Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен

С точки зрения жителей вопрос с вырубкой деревьев в парке деревни Вязье Дедовичского района на сегодняшний день решен, рубка остановлена. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Он рассказал, что рубка была назначена в 2015 году как санитарная, на место выезжала комиссия специалистов комитета и Порховского лесничества, присутствовала глава Вязьевской волости. Было установлено, что насаждение пройдено низовым лесным пожаром, на рубку были намечены ветровальные сухостойные аварийные деревья, на основании оценки санитарного состоянии участка было рекомендовано проведение выборочной санитарной рубки. Тогда же был издан соответствующий приказ Госкомитета.

«Кроме того, в этом году глава администрации Дедовичского района обратился в госкомитет с просьбой рассмотреть вопросы о проведении в Вязье рубок в связи с сильными ветровалами и попросил помощи в спиливании и удалении деревьев, которые могли создавать угрозу», - добавил Виктор Мусатов.

Он отметил, что в настоящее время по обращению Геннадия Афанасьева к губернатору Псковской области Андрею Турчаку проведена проверка, 28 июня состоялся сход граждан, которые предложили рассмотреть вопрос о прекращении рубки. Также председатель Госкомитета добавил, что неподалеку от места рубки есть строения, владельцев которых было предложено провести противопожарные разрывы. Местные жители от этого отказались. «Рубка буде прекращена, сход мы запротоколируем. В дальнейшем посмотрим, какие из отдельных деревьев нуждаются в удалении», - заключил Виктор Мусатов.

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