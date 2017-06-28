120 спортсменов примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту в Псковском соединении ВДВ

17:57, 28 июня 2017, ПАИ

Военнослужащие вооружённых сил России, Сербии и Белоруссии состязаются в точности приземления и воздушной акробатике в ходе, который проводиться на базе Псковского соединения ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В международном чемпионате принимают участие более 15 команд от ВДВ, ВКС, ЦСКА, ДОСААФ, сил специальных операций Республики Беларусь и вооруженных сил Республики Сербия. За несколько дней спортсмены-парашютисты совершат около 1500 прыжков с парашютом, демонстрируя точность приземления, индивидуальную и групповую акробатику в воздухе.

Во время состязаний около 120 лучших спортсменов-военнослужащих трех армий мира будут проводить прыжки из вертолетов МИ-8 с высот до 3000 метров, применяя парашютные системы «мальва», «парафойл», «зеро», «кроссфаер» и «мамаба».

В составах сборных принимают участие военнослужащие которые являются неоднократными чемпионами мира и Европы по парашютному спорту, а также их призерами именитых чемпионатов. Мероприятие проводится в рамках военного международного сотрудничества, и завершится 30 июня.