«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»

16:50, 28 июня 2017, ПАИ

28 июня губернатор Псковской области Андрей Турчак принимает участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, сегодня на площадке форума проходит «День регионов». В торжественной церемонии открытия «Дня регионов» приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов и руководители субъектов Северо-Западного округа.

Николай Цуканов отметил, что сегодня на форуме собралась самая активная молодежь, будущее страны, и у них есть уникальная возможность пообщаться с главами своих регионов на актуальные темы, задать интересующие вопросы, поделиться своими идеями и мнениями.

«Мы часто обсуждаем в социальных сетях какие-то проблемы и никогда не задумываемся, что часть из них (в образовании, здравоохранении, социальной сфере, экологии и других) мы можем решить сами», — обратился к молодежи Николай Цуканов, отметив, что через несколько лет они смогут стать людьми, определяющими качество жизни в своей деревне, городе, регионе. Он пожелал молодым людям приобрести навыки и знания, которые пригодятся им в будущем, а всем участникам форума — удачи и благополучия.

В этом году в молодежном форуме «Ладога» принимают участие порядка тысячи молодых жителей России, а также юные соотечественники из-за рубежа. В делегацию Псковской области вошли порядка 20 человек, среди которых студенты и работающая молодежь. Некоторые из них приехали на форум не в первый раз.

Также сегодня в рамках «Дня регионов» состоялась интерактивная презентация молодежных проектов субъектов СЗФО, в которой приняли участие полпред президента Николай Цуканов и губернатор Андрей Турчак. Здесь псковичи презентовали студенческий проект «Поход первокурсника», который реализуется в области на протяжении 11 лет. В последние годы в нем принимают участие около 400 человек из числа первокурсников, студентов старших курсов и кураторов-преподавателей. Суть проекта — отправиться в двухдневный поход, где новоиспеченные первокурсники, общаясь со старшими товарищами, смогут полностью погрузиться в студенческую жизнь.

После презентации проект Псковской области получил положительную оценку от всех губернаторов регионов. Кроме того, молодые люди из других регионов рассказали о своих проектах, ориентированных на снижение уровня преступности среди молодежи, патриотической и волонтерской направленности, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни и других.

В этом году форум «Ладога» посвящен объявленному в России Году экологии и Году истории в Ленинградской области. В программе форума организованы 9 тематических площадок от федеральной смены «Самоуправление и экологическое мышление» и окружной «Добровольчество», до региональных «Сельская молодежь», «Молодые учителя», «Информпоток», «Соцзащита» и другие. Кроме того, форум дает возможность главам субъектов пообщаться с представителями активной молодежи из делегаций своих регионов.

Молодежный форум начал свою работу 24 июня и продлится до 1 июля. Для его участников подготовлена 750-часоваяпрограмма лекций, семинаров и мастер-классов от более 200 приглашенных спикеров, в числе которых 35 докторов науки и профессоров

Напомним, что впервые молодежный образовательный форум «Ладога» прошел в 2009 году. Мероприятие проводится для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, укрепления социальных связей между молодыми жителями Северо-Западного региона страны.