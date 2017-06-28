0
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Еще новости
Происшествия

Организаторы незаконного транзита товаров через псковскую границу отправятся за решетку

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Псковской области и бывшему заместителю начальника отдела таможенного поста Псковской таможни, которые обвинялись в организации и пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Следствием и судом установлено, что в мае 2014 года к ранее осужденному за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями мужчине обратился его знакомый, который предложил за материальное вознаграждение оказать помощь в беспрепятственном открытии таможенного транзита товаров, перемещаемых через границу. При этом сведения о товарах в документах не соответствовали их фактическому содержанию.

Организатор перемещения товаров разработал план преступления, с помощью товарища он нашел исполнителя, осуществившего открытие процедуры таможенного транзита, и соучастника - сотрудника таможни, который, используя должностные полномочия, устранил препятствия во время перемещения груза.

Преступление своевременно выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Рыночная стоимость незаявленного в автомобиле товара составила более 500 тысяч рублей. Товар конфискован в доход государства.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде 1 года лишения свободы, другому - 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Апелляционное определение суда оставило приговор без изменения, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...