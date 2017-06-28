Организаторы незаконного транзита товаров через псковскую границу отправятся за решетку

17:01, 28 июня 2017, ПАИ

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Псковской области и бывшему заместителю начальника отдела таможенного поста Псковской таможни, которые обвинялись в организации и пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Следствием и судом установлено, что в мае 2014 года к ранее осужденному за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями мужчине обратился его знакомый, который предложил за материальное вознаграждение оказать помощь в беспрепятственном открытии таможенного транзита товаров, перемещаемых через границу. При этом сведения о товарах в документах не соответствовали их фактическому содержанию.

Организатор перемещения товаров разработал план преступления, с помощью товарища он нашел исполнителя, осуществившего открытие процедуры таможенного транзита, и соучастника - сотрудника таможни, который, используя должностные полномочия, устранил препятствия во время перемещения груза.

Преступление своевременно выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Рыночная стоимость незаявленного в автомобиле товара составила более 500 тысяч рублей. Товар конфискован в доход государства.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде 1 года лишения свободы, другому - 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Апелляционное определение суда оставило приговор без изменения, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.