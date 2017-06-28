Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога»

19:48, 28 июня 2017, ПАИ

«Я получил заряд энергии и позитива и с легким сердцем возвращаюсь в Псков. Вы лучшие!», — сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак 28 июня после неформального общения с молодыми людьми, которые представляют регион на межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога» в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что принимает участие в форуме четвертый год подряд и считает его очень полезной площадкой. «У ребят есть возможность посмотреть проекты других регионов, поделиться своим опытом и заявить о своих идеях. Мне кажется, проект, который презентовали наши ребята на ярмарке регионов, был очень интересен и другим регионам», - сказал Андрей Турчак.

В рамках неформального общения губернатора с ребятами был поднят широкий круг вопросов и тем. Так, например, была достигнута договоренность о возрождении в этом году антинаркотического форума, а в следующем областные власти вместе с молодыми активистами будут работать над расширением его формата. С такой инициативой перед главой региона выступил региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев.

В свою очередь руководитель псковской делегации Дарья Сиротина обратила внимание Андрея Турчака на нехватку мест в Пскове для проведения мероприятий городского молодежного центра. Дарья Сиротина поинтересовалась возможностью строительства в городе Дома молодежи.

На это Андрей Турчак ответил, что на сегодняшний день такой возможности в городе нет, но молодежь не останется без событийной площадки. Губернатор заверил, что после ремонта Городского культурного центра в нем обязательно будет выделено отдельное помещение для мероприятий.

Кроме того, он поручил начальнику Государственного управления образования Псковской области Александру Седунову, который также присутствовал на сегодняшних мероприятиях, оказывать поддержку молодым людям в поиске площадок для поведения мероприятий по линии Псковского государственного университета.

Еще одни вопрос молодых людей касался сроков открытия студенческого кампуса. Андрей Турчак рассказал, что проект находится на промежуточной стадии реализации, проектно-сметная документация прошла экспертизу и в Министерство образования и науки была направлена заявка на выделение финансовых лимитов. Кроме того, уже через полторы недели станет известен подрядчик, который завершит реставрацию здания бывшей гостиницы «Интурист».

Губернатор подчеркнул, что в проекте студенческого кампуса учтены все пожелания студентов по зонированию помещений. В 2019 году студенческий городок должен быть готов.

Продолжая тему строительства, Андрей Турчак рассказал, что в следующем году планируется реализовать 2-ой этап проекта строительства подземного водозабора и реконструкции очистных сооружений в Пскове. В рамках этого этапа будет переложено 80% городских сетей. По его словам, это позволит решить вопрос с чистой водой и водоснабжением в городской черте. Андрей Турчак выразил уверенность в том, что эти работы также помогут решить проблему с загрязнением реки Великой.

В завершении общения студент Псковского филиала академии ФСИН России задал губернатору философский вопрос, касающийся принятия решений в сложных ситуациях. Молодой человек поинтересовался, как правильно поступать: по совести или следовать букве закона. Андрей Турчак подчеркнул, что здесь очень тонкая грань, и сложно иногда соблюсти баланс. «Нужно стараться поступать по совести, но следуя букве закона», — ответил глава региона.