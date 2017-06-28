2
20:11
Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
19:48
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога»
17:43
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
17:03
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
16:50
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
16:02
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Еще новости
Общество

Максим Жаворонков познакомился с опытом создания комплекса «Безопасный город» в Тульской области

Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков познакомился с опытом работы компании «Интегра-С» в сфере создания системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Новомосковске Тульской области. 28 июня он посетил новомосковское Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатору показали организацию работы единой дежурно-диспетчерской службы, структуру и функционал дежурных смен, а также систему вызовов экстренных оперативных служб.

«Опыт уникален. Возможно, попробуем в Пскове его использовать», — отметил вице-губернатор.

По итогам осмотра было принято решение транслировать пилотный опыт в Пскове.

Напомним, что АПК «Безопасный город» — основополагающий элемент в реализации концепции Комплексной безопасности населения. Его активное внедрение в России началось с декабря 2014 года с утверждения Правительством РФ соответствующей концепции. Проект планируется реализовать до 2020 года. Функции главного координатора по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации возложены на МЧС России.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
28 июня 2017
Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога»
28 июня 2017
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога» 2
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
28 июня 2017
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
28 июня 2017
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
28 июня 2017
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
28 июня 2017
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 4
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!

Идет загрузка...