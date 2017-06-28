Максим Жаворонков познакомился с опытом создания комплекса «Безопасный город» в Тульской области

20:05, 28 июня 2017, ПАИ

Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков познакомился с опытом работы компании «Интегра-С» в сфере создания системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Новомосковске Тульской области. 28 июня он посетил новомосковское Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатору показали организацию работы единой дежурно-диспетчерской службы, структуру и функционал дежурных смен, а также систему вызовов экстренных оперативных служб.

«Опыт уникален. Возможно, попробуем в Пскове его использовать», — отметил вице-губернатор.

По итогам осмотра было принято решение транслировать пилотный опыт в Пскове.

Напомним, что АПК «Безопасный город» — основополагающий элемент в реализации концепции Комплексной безопасности населения. Его активное внедрение в России началось с декабря 2014 года с утверждения Правительством РФ соответствующей концепции. Проект планируется реализовать до 2020 года. Функции главного координатора по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации возложены на МЧС России.