Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова

20:11, 28 июня 2017, ПАИ

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в ходе расширенного рабочего совещания, на котором рассматривался комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к Дню города, высказал ряд серьёзных претензий в адрес коммунальных служб и дорожных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Островичи правы, когда жалуются на неудовлетворительное содержание улиц, дворов и дорожной сети, в том числе регионального значения. Коммунальным службам и дорожникам стоит ответственнее относится к делу и выполнять свои обязанности качественно и в более сжатые сроки. Нельзя сказать, что люди ничего не делают, но этого мало. Я бы за такую работу поставил всего лишь «троечку», - отметил Дмитрий Быстров.

Руководитель районной администрации задал конкретные вопросы главе администрации городского поселения «Остров» Сергею Леоненко: проводятся ли и в каком объёме регламентные работы по содержанию улиц, не относящихся к центру города; как осуществляется уборка территорий, не относящихся к придомовым территориям, но интенсивно используемых жителями; как построено взаимодействие с управляющими компаниями по обслуживанию закреплённых за ними территорий. Особое внимание он обратил на необходимость своевременного скашивания травы, вывоза бытовых отходов и уборки мусора.

«На мой взгляд, ситуация с благоустройством города уже вышла за рамки точечного решения проблем, необходимы системные меры. Надо, чтобы улицы Острова убирались не по мере возможности и реагирования на обращения неравнодушных граждан, а по мере необходимости. Люди и техника должны работать в полноформатном режиме. Прошу ответственных лиц в самое ближайшее время представить чёткий план с конкретными сроками исполнения и за следующие три недели на практике осуществить всё намеченное», - добавил Дмитрий Быстров.