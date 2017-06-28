Более сотни псковских выпускников получили медали

20:45, 28 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июня, в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. По традиции церемонию открыл глава Пскова Иван Цецерский. В этом году чествовали 103 отличников, в прошлом году их было 97, в позапрошлом – 74. Всего в этом году 11-й класс окончили 1054 псковича.

В своем поздравлении глава города подчеркнул, что выпуск 2017 года особый – число медалистов превысило сотню: «Каждый из вас вписал себя в летопись нашего города – Города воинской славы и города-труженика». Иван Цецерский отметил, что псковские выпускники учатся в ведущих вузах страны, и это говорит о том, что система городского образования успешна. Он поблагодарил учителей за труд, а родителей - за воспитание "замечательных людей, которыми уже сегодня гордится Псков". Глава города пожелал выпускникам дальнейших успехов: «Вы псковичи, будьте достойны своего города, своей фамилии и своей семьи. В добрый путь!»

Вручение медалей и благодарственных писем продолжил глава администрации Игорь Калашников. «Вы не теряли время зря, ваша медаль - этому свидетельство. Не забывайте посещать встречи выпускников, своих учителей, воспитателей, сохраняйте тепло души. Думаю, Псков стал для вас любимым. Получив профессиональное образование, возвращайтесь домой», - сказал он.

Завершил церемонию поздравления выпускников начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев, пожелав молодым людям удачи: «Вы с успехом взяли первую высоту, настройте себя на непрерывное обучение, в современной жизни это необходимо».

От лица всех выпускников учащиеся Псковского технического лицея поблагодарили учителей и родителей.

По традиции все отличники расписались в Летописи выпускников и возложили цветы к стеле «Псков – Город воинской славы».