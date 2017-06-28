Отдыхающие в лагере «Дружба» псковичи примерили боёвки и каски

22:09, 28 июня 2017, ПАИ

27 июня Главное управление МЧС России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования региона, ПАО МРСК «Псковэнерго», а также областным отделением Общероссийской общественной организации «ВДПО» осуществили выезд в загородный оздоровительный лагерь «Дружба». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, специалисты провели профилактическое занятие по пожарной и электробезопасности.

Программа выезда включала в себя сразу несколько мероприятий: интерактивное занятие с детьми младшего и среднего возраста, викторину по электробезопасности и безопасному поведению на воде, а также пожарную эстафету для старших ребят.

В ходе занятий специалисты напомнили детям о последствиях неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, напомнили номера телефонов вызова экстренных служб, рассказали о типах огнетушителей и их устройстве. Ребята отвечали на вопросы, как правильно разводить костер, какие инструменты необходимы для оборудования безопасного кострового места, что необходимо иметь под рукой на случай возникновения возгорания, а затем производили необходимые действия на практике.

Воспитанники лагеря также почувствовали себя в роли огнеборцев. Надев боевки и каски, ребята с помощью настоящего пожарного оборудования струей воды поразили мишень – место условного возгорания. Участники мероприятия были награждены призами, а также получили памятки по пожарной и электробезопасности.

Занятия, проводимые в такой игровой форме, помогают детям задуматься о вопросах пожарной безопасности, а беседы с руководством и персоналом лагеря – необходимая мера для обеспечения безопасного отдыха детей в загородных лагерях, отметили в МЧС.