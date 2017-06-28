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Общество

Гдовскую деревню Добручи посетили сотрудники отдела надзорной деятельности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в деревне Добручи Гдовского района противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне. Проведены 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространены 20 листовок профилактического характера.

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