Гдовскую деревню Добручи посетили сотрудники отдела надзорной деятельности

21:11, 28 июня 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в деревне Добручи Гдовского района противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне. Проведены 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространены 20 листовок профилактического характера.