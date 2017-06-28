Тысячи россиян сдали ЕГЭ по математике в резервный срок

23:00, 28 июня 2017, ПАИ

28 июня в России в резервный срок проводился ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Успешная сдача экзамена по математике базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

На участие в ЕГЭ по математике базового уровня в резервный срок были зарегистрированы более 13 тысяч человек, из них почти 12 тысяч – выпускники текущего года. Экзамен прошел более чем в 1 тысяче пунктов проведения экзамена (ППЭ). Сдавать ЕГЭ профильного уровня собирались более 27 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч выпускников текущего года. Экзамен прошел примерно в 1 тысяче ППЭ.

Ход экзаменов в регионах контролировали более 1,8 тысячи общественных наблюдателей, около 1 тысячи онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включала в себя 20 заданий, на ее выполнение отводилось 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длился 3 часа 55 минут (235 минут).

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 11 июля.