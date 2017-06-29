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Общество

Средняя продолжительность жизни в России выросла до рекордного показателя

В 2016 году средняя продолжительность жизни россиян выросла до рекордного показателя за всю историю сбора данных — 71,87 года. Эта цифра приведена в данных Росстата, сообщает газета «Известия».

Дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве, где средний показатель составляет более 77 лет. Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Тыве — 64,2 года. Следом идут Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

Как следует из этих данных, за последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос более чем на полтора года — с 70,2 года в 2012-м до 71,8 года в 2016-м. 

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