0
08:53
ПАИ-live с псковским представителем «Яндекс.Такси» состоится сегодня, в 15:00
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
17:06
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
Еще новости
Экономика

В России объем наличных денег увеличился на 271 млрд рублей в 2016 году

В 2016 году объем находящейся в обращении денежной наличности в России увеличился на 271 млрд рублей, из них 264 млрд – банкноты. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в годовом отчете Центробанка.

Как пояснили в ЦБ, увеличение количества наличных денег происходит во многих странах мира. Если в России рост составил 6,6%, то в Великобритании – 9%. При этом использование наличных денег активно идет на спад. В прошлом году по России около 2/3 объема розничных платежей было совершено с использованием наличных денег, при этом еще четыре года назад этот показатель превышал 80%.

В ЦБ также сообщили о росте затрат на организацию денежного оборота, куда входит чеканка монет и печать купюр. Если в 2015 году организация этих процессов обошлась в 7,6 млрд, то в 2016 – уже в 9,75 млрд. Это обусловлено ростом цен на цинк, сталь и никель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live с псковским представителем «Яндекс.Такси» состоится сегодня, в 15:00
29 июня 2017
ПАИ-live с псковским представителем «Яндекс.Такси» состоится сегодня, в 15:00
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 4
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт 1
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
25 июня 2017
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного 4
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи

Идет загрузка...