Бригады «Псковэнерго» отрабатывают взаимодействие с новгородскими коллегами

08:32, 29 июня 2017, ПАИ

28 июня в Новгородской области начались двухдневные мероприятия по отработке взаимодействия при ликвидации сложных технологических нарушений на объектах энергетики в осенне-зимний период. В учении принимают участие специалисты филиалов МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», представители МЧС, органов власти и предприятий ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской энергокомпании.

По легенде учений, в Новгородскую область пришел мощный атмосферный циклон с обильными осадками в виде снега, града, сопровождаемый сильным ветром порывами до 25 метров в секунду и резким понижением температуры воздуха. Неблагоприятная погода привела к технологическим нарушениям в работе энергообъектов в северо-восточных районах области, значительно «пострадали» объекты Боровичских электрических сетей. Основные работы на ВЛ-110/35/10 кВ ведутся в окрестностях города Боровичи, куда на помощь новгородским энергетикам направлены два мобильных подразделения из «Псковэнерго» – ремонтная бригада и расчет с передвижным дизель-генератором 100 кВА.

Для отработки взаимодействия мобильных бригад организованы учебные места на действующих энергообъектах. Энергетики выполняют различные виды противоаварийных работ: восстановление вязок, замену изоляции, опор, снятие деревьев с проводов ЛЭП, подключение резервных источников питания к социально значимым объектам. Координирует ход восстановительных работ Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Новгородской области и оперативный штаб «Новгородэнерго». В учениях задействованы представители органов власти, диспетчерские службы, аварийно-спасательные подразделения МЧС, подрядные организации.

Такие учения мобильных подразделений соседних филиалов проводятся ежегодно в рамках общей подготовки МРСК Северо-Запада к работе в осеннее-зимний период. Цель подобных тренировок — поддержание высокой степени готовности оперативных штабов и мобильных подразделений электросетевых предприятий к ликвидации в электрических сетях аварийных ситуаций на обслуживаемой территории.

Напомним, минувшей зимой специалисты «Псковэнерго» дважды помогали своим коллегам восстанавливать электроснабжение потребителей в других регионах: в ноябре и декабре 2016 года псковские энергетики проводили ремонтные работы на энергообъектах в Московской и Новгородской областях.