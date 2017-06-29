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ПАИ-live с псковским представителем «Яндекс.Такси» состоится сегодня, в 15:00
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Общество

ПАИ-live с псковским представителем «Яндекс.Такси» состоится сегодня, в 15:00

Сегодня, 29 июня, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет Артем Кужанов, - официальный представитель «Яндекс.Такси» в Пскове, директор ООО «Новое такси». Речь пойдет о том, как новый сервис намерен завоевать нишу на региональном рынке, как его представители отвечают на обвинения в демпинге, и как изменится ситуация в Пскове с приходом нового крупного игрока.

Свои вопросы гостю оставляйте в чате на странице ПАИ-live.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис «Яндекс.Такси». В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. «Яндекс.Такси» утверждает, что сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.

Выход на псковский рынок нового сервиса уже вызвал негативную реакцию представителей «традиционных» служб такси. Так, председатель объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области Владислава Нестерова заявил о том, что «любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом».

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