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Схвативший за горло полицейского мужчина осужден в Великих Луках

Приговором Великолукского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 27 декабря 2016 года великолучанин, желая воспрепятствования законным действиям по его задержанию и доставлению в отдел полиции (в связи с избиением своей супруги), схватил женщину-участкового уполномоченного полиции за горло, причинив ей физическую боль, а также телесное повреждение в виде кровоподтека подбородочной области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
 

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