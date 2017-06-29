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Общество

Пётр Алексеенко поздравил жителей Дедовичей с днём посёлка

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко поздравил жителей Дедовичей с днём посёлка. В ходе торжественной части праздника парламентарий обратился к местным жителям с приветствием и вручил дипломы победителям и участникам всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Также Пётр Алексеенко посетил сестринское отделение Дедовичской районной больницы, где сейчас находится ветеран труда Генриетта Бундзен – дочь погибшего во время Великой Отечественной войны командира партизанского отряда, в честь которого названа одна из улиц посёлка Дедовичи. Руководитель фракции КПРФ вручил ветерану медаль «100 лет Великой Октябрьской революции».

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