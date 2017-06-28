В Пскове директор «ДЭУ-1» оштрафована за нападение на налогового инспектора

09:07, 29 июня 2017, ПАИ

Приговором Псковского городского суда директор акционерного общества «ДЭУ-1» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что 14 апреля 2016 директор АО «ДЭУ-1» пришла в служебный кабинет административного здания Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области, расположенного на улице Яна Фабрициуса, 2 «а», с целью выяснения причин блокировки расчетного счета организации и обратилась с этим вопросом к старшему государственному налоговому инспектору.

Получив разъяснения от инспектора о невозможности разблокировки счета, женщина стала высказывать в нецензурной форме свое недовольство работой налоговой службы и с силой нанесла потерпевшей удар рукой по лицу, причинив физическую боль, а также телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей с отеком и покраснением кожных покровов.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также данных, характеризующих личность виновной, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.