44 взрывоопасных предмета уничтожены в Новосокольническом районе
28 июня группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки и инженерная служба 76-й дивизии уничтожили в районе деревне Пожары Новосокольнического района 44 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
Как стало известно Псковскому агентству информации, были уничтожены 6 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, 9 артснарядов 105 мм, артснаряд диаметром 120 мм, артснаряд 152 мм, 4 артснаряда 122 мм, а также ручная граната РГ-42, 4 гранаты РГД-33, ручная противотанковая граната РПГ-41, 7 гранат Ф-1, 2 82-миллиметровых минометных мины, 7 120-миллиметровых и 1 50-миллиметровая.