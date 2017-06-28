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Происшествия

44 взрывоопасных предмета уничтожены в Новосокольническом районе

28 июня группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки и инженерная служба 76-й дивизии уничтожили в районе деревне Пожары Новосокольнического района 44 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Как стало известно Псковскому агентству информации, были уничтожены 6 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, 9 артснарядов 105 мм, артснаряд диаметром 120 мм, артснаряд 152 мм, 4 артснаряда 122 мм, а также ручная граната РГ-42, 4 гранаты РГД-33, ручная противотанковая граната РПГ-41, 7 гранат Ф-1, 2 82-миллиметровых минометных мины, 7 120-миллиметровых и 1 50-миллиметровая. 

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