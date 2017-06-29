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Общество

В России предложили облегчить визовый режим для инвесторов и бизнеса

Ограничение миграционной политики снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов, необходимы меры по облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса и инвесторов, говорится в докладе Центра стратегических разработок. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок России, пишет «РИА Новости».

«Миграционная политика должна вестись с акцентом на интеграцию мигрантов в российское общество. Ограничение миграционной политики полицейскими и контрольными функциями снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов. Учитывая задачи технологической модернизации и развития экономики, требуются незамедлительные меры по значительному облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов», — говорится в докладе.

В ЦСР отмечают, что серьезной проблемой является также отток квалифицированных кадров. «России требуется комплексная миграционная политика, направленная на решение проблемы дефицита трудовых ресурсов, смягчение последствий депопуляции, обеспечение экономического роста и снижение рисков межэтнических конфликтов внутри страны», — следует из доклада ЦСР.

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