Скашивание травы на обочинах трасс продолжается в Псковской области

09:58, 29 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 29 июня, на двух федеральных трассах Псковской области ограничена скорость движения в связи со скашиванием травы на обочинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ «Севзапуправтодор».

Так, ограничения в оба направления введены на 178-238 км дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, а в сторону Пскова – на 4-60 км трассы Псков – Изборск – граница с Эстонией. Работы завершатся в 17:00.