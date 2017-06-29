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Общество

Скашивание травы на обочинах трасс продолжается в Псковской области

 Сегодня, 29 июня, на двух федеральных трассах Псковской области ограничена скорость движения в связи со скашиванием травы на обочинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ «Севзапуправтодор».

Так, ограничения в оба направления введены на 178-238 км дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, а в сторону Пскова – на 4-60 км трассы Псков – Изборск – граница с Эстонией. Работы завершатся в 17:00. 

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