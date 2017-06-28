Подозреваемых в краже велосипедов задержали в Пскове

10:33, 29 июня 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух молодых людей, которые подозреваются в краже велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по области.

По данным следствия, вечером 27 июня во дворе дома по улице Вокзальной полицейский мотопатруль обратил внимание на двух проезжавших велосипедистов. По полученной нарядом ориентировке модели велосипедов совпадали с теми, что ранее были похищены.

Незнакомцы не смогли объяснить стражам порядка, откуда у них транспортные средства. В итоге этих безработных псковичей 24 и 22 лет доставили для разбирательства в отдел полиции. Как выяснилось позже, велосипеды были похищены из подъезда дома по улице Шестака в Пскове.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.