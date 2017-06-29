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Общество

Скончался бывший солист группы «Иванушки International»

Рано утром 29 июня скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол. Пост с  сообщение о смерти 47-летнего певца она опубликовала в Instagram.

Ранее Олег Яковлев находился в тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом «двухстороннее воспаление легких».

Олег Яковлев родился в монгольском Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Яковлев окончил первый класс. Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, затем ГИТИС, играл в спектаклях.

Солистом группы «Иванушки International»  О. Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — «Тополиный пух». В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул «Иванушки International».

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