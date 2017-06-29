Скончался бывший солист группы «Иванушки International»

10:45, 29 июня 2017, ПАИ

Рано утром 29 июня скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол. Пост с сообщение о смерти 47-летнего певца она опубликовала в Instagram.

Ранее Олег Яковлев находился в тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом «двухстороннее воспаление легких».

Олег Яковлев родился в монгольском Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Яковлев окончил первый класс. Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, затем ГИТИС, играл в спектаклях.

Солистом группы «Иванушки International» О. Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — «Тополиный пух». В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул «Иванушки International».