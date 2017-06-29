День сотрудника службы охраны УИС отмечается в России 30 июня

08:02, 30 июня 2017, ПАИ

30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции РФ, установленный в соответствии с Приказом ФСИН России № 160 от 20 марта 2008 года, пишет портал сalend.ru.

Согласно данному документу, эта дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии».

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но реформы госструктур в 1990-х годах и переход к демократическим формам управления коснулись и этого ведомства, когда было признано целесообразным передать функции по охране учреждений системы и их объектов учреждениям и органам УИС. Датой основания службы охраны УИС, как самостоятельного подразделения, принято считать 30 июня 1994 года – в этот день, на основании приказа МВД России №222, функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы.

Тогда же началось формирование отделов охраны в каждом территориальном органе УИС. По сути, были созданы новые структуры, на которые возлагалась задача обеспечения охраны исправительных колоний, а также конвоирования осужденных. В процессе дальнейшего реформирования уголовно-исполнительной системы в 2001-2003 годах были созданы специализированные подразделения охраны в следственных изоляторах, тюрьмах и воспитательных колониях.

В настоящее время федеральным органом УИС является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых.

Несмотря на увеличение объёма задач, возложенных на подразделения в последние годы, и сокращение численности персонала, количество побегов спецконтингента из-под охраны снизилось более чем в 15 раз.

Сегодня в России проходят различные торжественные мероприятия с поздравлениями от высших чинов ФСИН и представителей власти, праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами и званиями, денежными премиями и памятными подарками. Также поздравляют ветеранов службы и вспоминают всех тех сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга.

Напомним, что 12 марта свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.