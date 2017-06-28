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Культура

Выставка «Осталась любовь и ожившие камни» открылась в Пскове

28 июня в Пскове в галерее «Цех» состоялось открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На презентации были представлены работы художников последнего советского десятилетия. Основу коллекции составляют живописные работы Александра Джикия и Арутюна Акопяна, графика Сергея Шулимы и художника по фамилии Семёнов. На выставке также представлены работы художников Михая (Михаила) Греку и Эдуарда Гороховского.

  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Открытие выставки «Осталась любовь и ожившие камни»
    Фото: Андрей Кокшаров

В галерее показана одна частная коллекция. Как определили создатели выставки, она была создана еще в 90-е годы. Имя коллекционера установить пока не удалось, а имя нынешнего владельца держится в секрете.

По оценке искусствоведов все работы были созданы в период с 1985 по 1994 годы.

Посетить выставку можно до 29 июля. Вход свободный.

Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13а (административное здание за Псковским драмтеатром).

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 19:00.

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