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Общество

Не ходить за кувшинками советует сегодня народный календарь

30 июня церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила, пишет портал сalend.ru.

По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.

На Руси день трех святых наложился на древний праздник «ярилки», посвященный богу солнца Яриле, а христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивается накануне Ивана Купалы, называется уже «Старый Ярило».

В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. Считалось, что в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Боялись в этот день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы ее поставили в хлев вместе с другими животными. Если задуманное получалось, то нечистая сила портила все молоко.

От имени Мануйло появилось еще два прозвища — Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в леса, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками (они как раз в эту пору распускались), а там увлекала на самое дно.

В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь — тем лучше будут нестись куры.

Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

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