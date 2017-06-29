Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня

13:53, 29 июня 2017, ПАИ

30 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +20 до +25.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.