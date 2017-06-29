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Улица Красных Партизан будет отремонтирована в Пскове

В Пскове будет отремонтирована улица Красных Партизан. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 140 тысяч 695 рублей. Источник финансирования — средства областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках программы развития и содержании улично-дорожной сети.

Подрядчик должен будет срезать поверхностный слой асфальта, на 10 см поднять колодцы, установить бортовой камень, обновить покрытие проезжей части и тротуары. Срок выполнения работ — до 1 июня следующего года.

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