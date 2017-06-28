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Происшествия

14 человек пострадали на псковских дорогах за минувшую неделю

С 21 по 27 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 14 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокированы 4 пострадавших. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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