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Культура

«Кармен» и «Болеро» закроют филармонический сезон в Пскове

29 июня в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится заключительный концерт 73-го филармонического сезона. Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнит программу «Испанские мотивы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В концерте прозвучат «Испанская симфония» Эдуарда Лало, «Кармен» Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля.

«Есть такая потребность и у публики, и у музыкантов, чтобы классика всё-таки звучала чаще. Поэтому я и выбрал классику, но классику популярную. Впервые прозвучат Испанская симфония для скрипки с оркестром Эдуарда Лало, две Сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Венчать же концерт будет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля», - рассказывает Эдуард Банько.

Напомним, что вместе с симфоническим оркестром выступит известный скрипач и дирижер Илья Гайсин (Москва) – представитель музыкантов нового поколения, который успешно совмещает игру на скрипке с дирижированием.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ или на сайте филармонии. Абонементы на следующий филармонический сезон уже в наличии. Подробности в кассе и по ссылке.

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