Похитителей скота задержали полицейские в Островском районе

12:10, 29 июня 2017, ПАИ

В Островском районе сотрудники полиции задержали жителей Ленинградской области, которые подозреваются в кражах скота на территории Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 июня 23:00 в Островском районе в ходе осуществления профилактического рейда, патрульными экипажами в составе сотрудников 2-го взвода специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области лейтенантов полиции А. Соловьева, A. Тихонова, А. Кизякова и В. Жаринова на автодороге Городище – Крюки были остановлены две автомашины «ВАЗ». Выяснилось, что ими управляли жители Ленинградской области.

При досмотре автомобилей в багажном отделении полицейские обнаружили мешки и веревки, предназначенные для перевозки туш животных. На этих предметах имелись следы крови. Для проверки граждане были доставлены в ОМВД России по Островскому району.

В результате была установлена причастность данных лиц к совершению хищений скота. Ведется расследование.