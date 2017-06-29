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Общество

Похитителей скота задержали полицейские в Островском районе

В Островском районе сотрудники полиции задержали жителей Ленинградской области, которые подозреваются в кражах скота на территории Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 июня 23:00 в Островском районе  в ходе осуществления профилактического рейда, патрульными экипажами в составе сотрудников 2-го взвода специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области лейтенантов полиции А. Соловьева, A. Тихонова,  А. Кизякова и В. Жаринова  на автодороге Городище – Крюки были остановлены две автомашины «ВАЗ». Выяснилось, что ими управляли жители Ленинградской области.

При досмотре автомобилей в багажном отделении полицейские обнаружили мешки и веревки, предназначенные для перевозки туш животных. На этих предметах имелись следы крови. Для проверки  граждане были доставлены в ОМВД России по Островскому району.

В результате была установлена причастность данных лиц к совершению хищений скота. Ведется расследование.

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