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Общество

Александр Братчиков о движении «Своё»: Наша задача - работать, придумывать, создавать новые проекты

«Наша задача - работать, придумывать, создавать проекты, которые могут выстрелить на федеральном уровне, получить финансирование. Главное - не сидеть на месте», - заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель компании «Псковагроинвест» Александр Братчиков, говоря о целях общественного движения «Своё». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с учредительного заседания сельскохозяйственного кооператива «Своё», которое проходит сегодня, 29 июня, в Пскове.

«Все мы знаем, например, что нам нужны нормальные селекционный, логистический центры. Поодиночке это строить очень дорого», - привел он пример проектов, в которых заинтересованы псковские сельхозпроизводители. Кроме того, по его мнению, важным для региона проектом, способным выйти на федеральный уровень, может стать возрождение льноводство.

«Очень здорово, что Александр Николаевич [Козловский, основатель движения «Своё» - ПАИ] готов помогать нам всеми своими ресурсами как депутат Госдумы», - добавил он.

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