Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив

11:51, 29 июня 2017, ПАИ

Члены общественного движения «Своё», объединяющего псковских производителей, учредили одноименный сельскохозяйственный кооператив. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с учредительного собрания сельхозкооператива «Своё».

«Мы провели массу различных встреч, круглых столов, где движение «Своё» отстаивало интересы сельхозпроизводителей, проводили встречи с представителями сетевых магазинов и поняли, что поодиночке выжить сложно. Поэтому пришли к выводу о необходимости создания кооператива, чтобы вместе развивать и производство, реализацию продукции», - рассказал лидер движения «Своё», депутат Госдумы Александр Козловский.

В свою очередь депутат Псковского областного Собрания, председатель колхоза «Красное знамя» Андрей Козлов отметил, что опыт создания таких сельхозкооперативов имет многие страны мира, в том числе такая практика есть в Европе. «Никого, наверное, не нужно убеждать, что это нужно, что это своевременно», - сказал он и предложил избрать рабочие органы, в том числе назначить председателем кооператива другого представителя регионального парламента, гендиректора предприятия «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова.

«Я надеюсь, что после образования и прохождения определённых этапов появятся новые направления в сельском хозяйстве, которые сейчас в регионе не представлены. Для Псковской области всегда было традиционным выращивание и переработка льна - может быть, в будущем вы бы совместно вернулись к этой традиции», - снова взял слово Александр Козловский и добавил, что создание кооператива должно помочь участвовать в федеральных программах по таким направлениям.

Александр Братчиков предложил назвать кооператив «Псковский сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Своё» (Псковский кооператив «Своё»).

Чтобы рассчитывать на субсидии, кооператив должен существовать 12 месяцев и не менее 70% от своей выручки получить от перерабатывающей и\или сбытовой деятельности. Александр Козловский подчеркнул, что в учредительных документах нужно это «очень тщательно указать, в соотвтветствии с требованиями».

Участники учредительного собрания кооператива приняли его Устав, а также избрали членов наблюдательного совета, в который вошли Андрей Козлов, Александр Братчиков, Виктор Гречин, Александр Козловский, Александр Избаш и Анатолий Рудзевич. Председателем кооператива стал Андрей Матвеев, юрист колхоза «Красное знамя».