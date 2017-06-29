Псковские аграрии просят субсидировать покупку племенного скота за рубежом

11:53, 29 июня 2017, ПАИ

Псковские аграрии попросили о субсидиях для покупки племенного скота за рубежом. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с учредительного собрания сельскохозяйственного кооператива «Своё», которое проходит сегодня, 29 июня, в Пскове.

«Племзаводы могут покупать стадо только у хозяйств не ниже себя по статусу либо из-за границы. И перед производителями стоит задача улучшения поголовья. Но если ты покупаешь за рубежом, в той же Эстонии, где ещё в Советские годы селекция была очень хорошо развита, то не можешь получить субсидию», - рассказал псковский аграрий Александр Избаш депутату Госдумы Александру Козловскому.

В связи с этим он попросил парламентария выдвинуть предложение субсидировать завоз скота и семени из-за рубежа именно для племенных заводов на федеральном уровне.