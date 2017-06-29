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Общество

Международный фестиваль «Река Великая» откроется в Опочке 30 июня

30 июня в Опочке откроется двухдневный международный фестиваль «Река Великая». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль посвящен возрождению и дальнейшему развитию культурных, исторических традиций Северо-Запада России, сохранению добрососедских отношений с жителями приграничных территорий, решению экологических проблем и является постоянно действующей площадкой для общения, установления новых контактов, различных связей между народами.

Мероприятие проводят администрации района и Опочки, Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации региона, Государственного комитета Псковской области по культуре. Девиз фестиваля: «Без памяти - нет традиций, без традиций - нет культуры, без экологии – нет жизни».

Программа рассчитана на все возрастные категории участников и зрителей. «Каждый найдет для себя что-то интересное и полезное», - обещают организаторы.

Деловая часть фестиваля состоит из заседаний круглого стола по обозначаемым вопросам, рабочих встреч делегаций, участников по обмену опытом и установлению новых контактов.

В развлекательной части: тематические презентации, мастер-классы народных умельцев, ярмарка «Город мастеров», выставки-продажи изделий народных ремесел, дегустации блюд национальной кухни, анимационные программы для детей, театрализованные представления, спортивные соревнования, концерты артистов из стран-участниц фестиваля, дискотеки с участием диджеев России, Белоруссии и Латвии.

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