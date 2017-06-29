С начала года 85 детей из Псковской области отдохнули в «Артеке», «Орленке» и «Смене»

12:33, 29 июня 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приняла участие во всероссийском селекторном совещании под председательством Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, посвященном итогам первой смены летней оздоровительной кампании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности и охраны мест отдыха детей, организацию досуга и дополнительных образовательных программ для ребят, безопасность детей на воде и при перевозке.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте отметила, что необходимо усилить информирование родителей и семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, о возможности организации для них летнего оздоровительного отдыха. «Информация о возможностях отдохнуть с детьми с особенностями не так доступна, как хотелось бы, и в целом надо отметить, что по организации летнего отдыха для детей с особенностями, конечно, очень хотелось бы иметь системный подход», — сказала Анна Кузнецова.

Кроме того, она отметила, что отдельные инициативы в этой сфере поступают и непосредственно от граждан, в частности, родители высказывают пожелания по созданию смен для детей с расстройствами аутистического спектра.

Что касается организации отдыха и оздоровления детей Псковской области, то всего в оздоровительных лагерях области с начала года отдохнули более 13 тыс. детей, в том числе около 4 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. За пределами области отдохнули 116 детей, из них 85 побывали в международном детском лагере «Артек» (Крым) и во всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край).

В следующие смены «Артека» и «Смены» на отдых и оздоровление планируется отправить 54 юных псковича. В эти лагеря направляются дети, добившиеся успехов в общественной деятельности, учебе, а также победители спортивных соревнований, смотров и олимпиад. Всего в этом году планируется оздоровить более 21,5 тыс. ребят Псковской области.

Добавим, что в Псковской области летний оздоровительный сезон начался 27 мая. Все лагеря проверили и приняли надзорные органы, разрешительные документы были получены в срок. В этом году свои двери для детей открыли 197 оздоровительных лагеря: 22 загородных, 168 дневных, два детских санатория и пять лагерей труда и отдыха.