Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты по ставке от 11,5% годовых

12:37, 29 июня 2017, ПАИ

Россельхозбанк назван одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. За первые 5 месяцев 2017 года банк выдал потребительских кредитов на сумму более 35 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

В банке действуют специальные программы по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов и для граждан пенсионного возраста по процентной ставке 11,5% годовых.

Кроме того, Россельхозбанк продлевает акцию по направлению потребительского кредитования. По условиям данного предложения снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей. Размер ставок для «зарплатных» и «надежных» клиентов РСХБ, а также работников бюджетной сферы и военнослужащих составляет от 13,5% до 15,5% годовых. Для других категорий заемщиков – от 16,5% до 17,5% годовых.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.