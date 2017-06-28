0
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Еще новости
Происшествия

Пскович и его спутница пытались скрыться от полицейских на угнанной машине

В Пскове стражи порядка задержали молодого человека, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 июня наряд отдельной роты ДПС во время несения службы поучил от сотрудников уголовного розыска информацию о том, что в районе улицы Герцена замечен «Шевроле Круз» без заднего государственного знака, схожий по приметам с автомобилем, который ранее числился в угоне.

Экипажи патрульно-постовой службы и ДПС незамедлительно выехали для проверки полученной информации. Машину обнаружил наряд ППС и  предпринял попытку ее остановки. Однако, водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться, двигаясь по улицам Труда, Белинского, проспекту Энтузиастов, а также по дворовым территориям. По радиосвязи информация о его передвижениях передавалась инспекторам ДПС.

Около 21:20 дорожные полицейские заметили «Шевроле»  на улице Труда. Водитель на большой скорости направлялся в сторону улицы Инженерной. Инспекторы ДПС на патрульной машине незамедлительно организовали его преследование. На улице Труда преследуемая иномарка свернула направо и резко остановилась. Водитель  бросил машину и попытался скрыться, а вслед за ним из «Шевроле» выбежала и девушка, но их  задержали инспекторы ДПС. 

При проверке установлено, что за рулем машины находился 26-летний молодой человек. При сверке идентификационного номера «Шевроле» выяснилось, что эта машина находится  в угоне на территории областного центра.

От задержанного исходил запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования на месте и в медучреждении он отказался.

В отношении этого гражданина сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Пскову возбудили дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.2, части 4 статьи 12.2, части 2 статьи 12.25, части 2 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...