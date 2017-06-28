Пскович и его спутница пытались скрыться от полицейских на угнанной машине

13:23, 29 июня 2017, ПАИ

В Пскове стражи порядка задержали молодого человека, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 июня наряд отдельной роты ДПС во время несения службы поучил от сотрудников уголовного розыска информацию о том, что в районе улицы Герцена замечен «Шевроле Круз» без заднего государственного знака, схожий по приметам с автомобилем, который ранее числился в угоне.

Экипажи патрульно-постовой службы и ДПС незамедлительно выехали для проверки полученной информации. Машину обнаружил наряд ППС и предпринял попытку ее остановки. Однако, водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться, двигаясь по улицам Труда, Белинского, проспекту Энтузиастов, а также по дворовым территориям. По радиосвязи информация о его передвижениях передавалась инспекторам ДПС.

Около 21:20 дорожные полицейские заметили «Шевроле» на улице Труда. Водитель на большой скорости направлялся в сторону улицы Инженерной. Инспекторы ДПС на патрульной машине незамедлительно организовали его преследование. На улице Труда преследуемая иномарка свернула направо и резко остановилась. Водитель бросил машину и попытался скрыться, а вслед за ним из «Шевроле» выбежала и девушка, но их задержали инспекторы ДПС.

При проверке установлено, что за рулем машины находился 26-летний молодой человек. При сверке идентификационного номера «Шевроле» выяснилось, что эта машина находится в угоне на территории областного центра.

От задержанного исходил запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования на месте и в медучреждении он отказался.

В отношении этого гражданина сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Пскову возбудили дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.2, части 4 статьи 12.2, части 2 статьи 12.25, части 2 статьи 12.26 КоАП Российской Федерации.