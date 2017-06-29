Пять улиц Острова будут капитально отремонтированы
К 1 мая 2018 года на пяти улицах города Острова будет капитально отремонтировано асфальтобетонное покрытие. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Работы будут проводиться на улицах Большой Пионерской (от улицы Леона Поземского до дома № 47), Клавы Назаровой (от улицы Островских Молодогвардейцев до магазина «Денек»), Калинина (от дома № 76 до железнодорожного переезда), Карла Либкнехта (от улицы 1 Мая до ДДТ), 1 Мая (от пересечения с улицей Урицкого до федеральной трассы).
Начальная цена контракта составляет 17 млн 863 тысячи 314 рублей, источник финансирования — областной и местный бюджеты.