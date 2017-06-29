Псковские школьники смогут стать участниками Большого этнографического диктанта

13:42, 29 июня 2017, ПАИ

Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области рекомендовал школам региона присоединиться к Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». Такое решение члены совета приняли на очередном заседании, 28 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Акция «Большой этнографический диктант» стартовала в России в 2016 году. К ней присоединились и жители Псковской области. Порядка 200 человек в прошлом году попробовали оценить свою этнографическую грамотность на региональных площадках в Псковском государственном университете, областной универсальной научной библиотеке, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В этом году акция пройдет вновь.

Кроме того, члены Совета обсудили реализацию образовательного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебных учреждениях региона и приняли решение продолжить работу со школами в этом направлении.

Участники совещания уделили особое внимание взаимодействию Псковского государственного университета с национальными общественными организациями при реализации мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество иностранных студентов с учетом историко-культурных особенностей Псковской области.

Также в ходе заседания были представлены общественные инициативы молодежных объединений, направленные на гармонизацию этноконфессионального мира, профилактику экстремизма и ксенофобии.

В завершение совещания Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области взял на себя обязательство по анализу мониторинга мероприятий в муниципальных районах области, направленных на реализацию национальной политики, проводимого Управлением внутренней политики администрации региона.