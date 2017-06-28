Продлить контрсанкции до конца 2018 года предложит правительство президенту

15:29, 29 июня 2017, ПАИ

Правительство РФ планирует внести президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства напомнил, что накануне Евросоюз продлил санкции в отношении России. «В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 года», - сказал он.

По словам Дмитрия Медведева, кабинет министров исходит из того, что экономика страны в ближайшие годы будет испытывать на себе влияние антироссийских санкций.

«Мы предполагаем, что российская экономика в ближайшие годы будет продолжать испытывать влияние целого ряда негативных факторов, один из этих факторов я только что обозначил - это сохранение антироссийских санкций, а также ограничение для наших компаний по доступу на рынки капитала и рынки технологий», - сообщил он.