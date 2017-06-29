Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове

14:25, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в Пскове прошел памятный митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. На митинг пришли заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, управляющий делами аппарата Псковской городской Думы Светлана Комарова, председатель Псковского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Гаврилов, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ Пскова.

Воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» несли почетный караул у Партизанского камня. «Партизаны внесли огромный вклад в Великую Победу советского народа. Символично, что именно псковские партизаны были первыми, кто доставил продовольствие в блокадный Ленинград. Это был не просто хлеб, это символ единения и стойкости всего нашего народа в борьбе с фашизмом», - отметил Владимир Воробьев, поблагодарив ветеранов за мирную жизнь и чистое небо.

Воспоминаниями о годах партизанского сопротивления в тылу врага поделилась псковичка Надежда Глазунова. Отряды подрывали боеприпасы, чтобы обезоружить противника, пробирались непроходимыми тропами - делали все, чтобы приблизить Победу.

Участники митинга почтили память погибших партизан и подпольщиков Псковской области минутой молчания. К Партизанскому камню были возложены цветы. В честь тех, кто отстаивал свободу страны в тылу врага, прозвучали песни военных лет.