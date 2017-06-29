Активисты ОНФ обсудили вопрос создания зеленого пояса вокруг Пскова

14:37, 29 июня 2017, ПАИ

Определение лесопарковых территорий вокруг Пскова стало главной темой экспертного совещания, прошедшего в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Псковской области. Совместно с представителями профильных комитетов администрации региона и городской администрации, регионального управления Росприроднадзора и общественных организаций эксперты ОНФ обсудили возможность создания зеленого пояса, а также предложили участникам дискуссии поддержать данную инициативу и оказать содействие в ее реализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участники мероприятия определили территории, которые могут претендовать на включение в зеленый пояс. Ими могут стать Корытовский лесопарк, расположенный на юго-западе областного центра, а также территория Псковского лесхоза и микрорайона Белый Мох в северо-восточном направлении, микрорайона Псковкирпич и поселка Череха с юго-восточной стороны.

«С января 2017 года вступил в силу федеральный закон о создании лесопарковых зеленых поясов, призванный защитить леса вокруг городов от вырубки и застройки. Данный закон ограничивает на их территории хозяйственную деятельность. Активисты Народного фронта с помощью неравнодушных граждан изучают потенциальные территории для включения их в состав зеленого пояса», – подчеркнул руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники обратили внимание на то, что часть перспективных зон уже имеет статус рекреационно-ландшафтных территорий, предназначенных для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. При этом статус зеленого пояса даст дополнительную гарантию от вырубок, застройки данных территорий.

Представитель администрации муниципалитета рассказал, что Корытовский лесопарк в настоящее время имеет статус рекреационно-ландшафтной территории, и хозяйственная деятельность там не осуществляется.

В ближайшее время активисты Общероссийского народного фронта планируют провести мониторинг территорий предполагаемых лесозащитных полос на предмет их состояния – наличие незаконных вырубок, застроек, несанкционированных свалок мусора и подготовить предложения по включению территорий в состав зеленого пояса.