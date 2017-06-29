Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока

14:56, 29 июня 2017, ПАИ

Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров в производстве молока крупного рогатого скота в январе-мае 2017 года и заняла 30-ю строчку. Об этом сообщает портал «Агробизнес». Объем молока, произведенного в регионе, составил 63,1 тыс. тонн.

По итогам пяти месяцев текущего года в тройке лидеров оказались Татарстан (459,5 тыс. тонн), Краснодарский край (375,5 тыс. тонн) и Республика Удмуртия (275 тыс. тонн). Рейтинг подготовлен на основе данных Росстата по малым, средним и крупным сельхозпредприятиям страны за пять месяцев текущего года.