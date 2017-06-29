Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:01, 29 июня 2017, ПАИ

В прямом эфира проекта ПАИ-live стартовало интервью с Артемом Кужановым, - директором ООО «Новое такси», одним из официальных партнеров «Яндекс.Такси» в Пскове. Речь пойдет о том, как новый сервис намерен завоевать нишу на региональном рынке, как его представители отвечают на обвинения в демпинге, и как изменится ситуация в Пскове с приходом нового крупного игрока.

Свои вопросы гостю можно задавать в чате на странице ПАИ-live.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис «Яндекс.Такси». В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. «Яндекс.Такси» утверждает, что сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.

Выход на псковский рынок нового сервиса уже вызвал негативную реакцию представителей «традиционных» служб такси. Так, председатель объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области Владислав Нестеров заявил о том, что «любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом».