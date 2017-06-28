0
22:39
13 экипажей подали заявки на 13 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
21:26
Евгений Комаров решил показать мастерство на автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:19
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
18:40
Порт приписки – Псков
16:33
Романтика попутного ветра: Водные прогулки в Псковской области
21:52
В Великих Луках полным ходом идет строительство велоцентра
20:38
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
Еще новости
Спорт

Всероссийский ресурсный центр подготовки педагогов шахматного всеобуча откроется в Опочке

1 июля в 14:30 в Опочке состоится открытие Всероссийского ресурсного центра подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ресурсный центр создан для разработки, реализации программ и мероприятий повышения квалификации педагогических работников в сфере шахматного образования.

Впервые в России общеобразовательному учреждению будет присвоено имя великого русского шахматиста, первого русского шахматного мастера и автора первого русского учебника по шахматам Александра Петрова, уроженца Опочецкого района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 экипажей подали заявки на 13 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
28 июня 2017
13 экипажей подали заявки на 13 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
Евгений Комаров решил показать мастерство на автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
28 июня 2017
Евгений Комаров решил показать мастерство на автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
28 июня 2017
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
В Великих Луках полным ходом идет строительство велоцентра
26 июня 2017
В Великих Луках полным ходом идет строительство велоцентра 3
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
26 июня 2017
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку 1
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры
25 июня 2017
В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры 1

Идет загрузка...