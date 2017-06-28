Всероссийский ресурсный центр подготовки педагогов шахматного всеобуча откроется в Опочке

14:44, 29 июня 2017, ПАИ

1 июля в 14:30 в Опочке состоится открытие Всероссийского ресурсного центра подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ресурсный центр создан для разработки, реализации программ и мероприятий повышения квалификации педагогических работников в сфере шахматного образования.

Впервые в России общеобразовательному учреждению будет присвоено имя великого русского шахматиста, первого русского шахматного мастера и автора первого русского учебника по шахматам Александра Петрова, уроженца Опочецкого района.