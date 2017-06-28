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Курганский уклонист задержан на станции Дно за распитие алкоголя

В Пскове сотрудники транспортной полиции выявили жителя Курганской области, находившегося в федеральном розыске за уклонение от прохождения срочной воинской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В ходе обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на железнодорожной станции Дно транспортные полицейские обратили внимание на гражданина, который распивал спиртные напитки. Стражи правопорядка возбудили в отношении 26-летнего молодого человека административное производство по статье 20.21 КОАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, при осуществлении проверочных мероприятий представители закона установили, что этот житель Курганской области с декабря  2016 года находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время подозреваемый передан инициатору розыска.

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