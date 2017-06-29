Партнер «Яндекс.Такси» в Пскове о тарифах: Будем действовать в соответствии с рынком

15:28, 29 июня 2017, ПАИ

Минимальная стоимость поездки при использовании сервиса «Яндекс.Такси» может измениться. Об этом сообщил директор ООО «Новое такси», один из официальных партнеров «Яндекс.Такси» в Пскове Артем Кужанов в прямом эфире проекта ПАИ-live. Напомним, сейчас минимальный тариф составляет 49 рублей. «Будем смотреть на рыночную ситуацию. Сейчас рынок такси изобилует фирмами, есть конкурентная борьба. Будем действовать в соответствии с рынком», - пояснил Артём Кужанов.

Что касается доплаты за каждый заказ в размере 70 рублей таксистам, работающим с сервисом «Яндекс.Такси», спикер отметил, что на начальном этапе работы в новом городе наблюдается нехватка машин при большом количестве заказов. Поэтому «Яндекс.Такси» заключает договор с местными компаниями, которые предоставляют свои машины, а «это стоит денег».

«Когда машин будет достаточно – не будет необходимости привлекать сторонние автомобили», - добавил Артём Кужанов.